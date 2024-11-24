Знай наших 💪 22-24 ноября проходил «Кубок Волгоградской области» по спортивной акробатике. Наша команда выезжала в составе 21 человек.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Знай наших 💪 22-24 ноября проходил «Кубок Волгоградской области» по спортивной акробатике. Наша команда выезжала в составе 21 человек.