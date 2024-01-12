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ВСУ оставят Харьков без боя: эксперты прогнозируют переход города под русский контроль

ВСУ оставят Харьков без боя: эксперты прогнозируют переход города под русский контроль

ВСУ оставят Харьков без боя: эксперты прогнозируют переход города под русский контроль Евгения КомароваВ последние дни западные и украинские СМИ активно обсуждают предполагаемые планы российской армии, связанные с потенциальным наступлением на северном фланге Северо-Восточного направления.

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