Под чужим влиянием: в России участились случаи «похищения» людей мошенниками

Мошенники стали чаще использовать схему обмана с мнимым «похищением» людей. Жертвами чаще всего становятся дети и пенсионеры, преступники рассчитывают на то, что испуганные родственники согласятся заплатить за них выкуп.
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