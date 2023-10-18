В III квартале москвичи зарегистрировали рекордное число ипотечных договоров

В сентябре 2023 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 12 939 договоров ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости столицы, что на 8,9% меньше результата августа текущего года (14 202).
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