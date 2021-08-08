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Больше всего бензина на свои зарплаты могут купить жители столицы и северных регионов России

Больше всего бензина на свои зарплаты могут купить жители столицы и северных регионов России

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, меньше всего – жители Ивановской области и Дагестана, свидетельствует исследование РИА Новости*.

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