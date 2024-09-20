Прогноз магнитных бурь на 21 сентября 2024 года: что нас ждет и как защититься от солнечной активности Ольга ВайленкоВ период с 19 по 21 сентября 2024 года на Земле ожидаются слабые магнитные бури, о чем сообщил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.