12 июля сотрудники ГИБДД будут искать нарушителей ПДД на мотоциклах, тех, кто ездит без шлема, защитной амуниции и пьяными.
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12 июля сотрудники ГИБДД будут искать нарушителей ПДД на мотоциклах, тех, кто ездит без шлема, защитной амуниции и пьяными.