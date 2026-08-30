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Какую зарплату будет получать Ландо Норрис по новому контракту?

McLaren Действующий чемпион мира Ф1 Ландо Норрис заключил новый долгосрочный контракт с McLaren, который рассчитан как минимум до конца сезона 2030 года.

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