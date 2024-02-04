Британский авианосец не смог поучаствовать в учениях НАТО из-за поломки

Авианосец HMS Queen Elizabeth, являющийся флагманом флота Великобритании, не смог поучаствовать в учениях НАТО Steadfast Defender 2024 из-за поломки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВМФ Соединенного Королевства.
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