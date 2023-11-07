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Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ поступили на службу в ОБТФ «Каскад»

Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ поступили на службу в ОБТФ «Каскад»

Бойцы нового батальона, в который вошли бывшие военные ВСУ, поклялись защищать свободу России.Военнослужащие, вошедшие в состав батальона имени Богдана Хмельницкого, первого военного формирования, созданного из солдат ВС Украины, принесли присягу России.

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