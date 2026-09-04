Российский автопром переходит от запуска заводов к локализации деталей

Машины всех классов снова собирают в России: продать не удалось, но вложились изрядноВосстановление сборочных площадок власти фактически считают завершенным, а следующим этапом для российского автопрома становится локализация деталей.
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