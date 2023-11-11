Впервые семья мигрантов из Новосибирска покинет Россию из-за хулиганства детей

Оставленные без присмотра дети мигрантов кидались в прохожих камнями и выпрашивали у них деньги.Хулиганство детей стало поводом для выдворения за пределы России семьи иностранцев, проживающих в Новосибирске.
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