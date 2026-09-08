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Царьград

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Полиция Саратова раскрыла незаконную вырубку более сотни деревьев

Полиция Саратова раскрыла незаконную вырубку более сотни деревьев

Полиция Саратова возбудила дело по факту незаконной вырубки 109 деревьев на территории лесничества у деревни Буркин Буерак.

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