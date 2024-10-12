Следователи осмотрели квартиру в Красносельском районе Петербурга, где произошло покушение на убийство девятилетней девочки.
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Следователи осмотрели квартиру в Красносельском районе Петербурга, где произошло покушение на убийство девятилетней девочки.