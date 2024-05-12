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Спасатели прервали работу на месте обрушения в Белгороде из-за ракетной опасности

Второй раз с момента обрушения подъезда в многоквартирном доме в Белгороде спасатели вынуждены временно прерывать поисково-спасательные работы из-за объявленной в городе и Белгородском районе ракетной опасности.

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