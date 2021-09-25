Мигранты и инфляция: прямая зависимость

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаМигранты и инфляция: прямая зависимость Парадокс Хуснуллина-Набиуллиной В начале сентября вице-мэр Москвы Владимир Ефимов объявил о нехватке сразу 200 тыс.Вернуться к статье5218НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАВладимир АмосовПравильно автор рассуждает. До коли наши экономисты будут ориентироваться и брать примеры с Европы. Своих мозгов нет - освободите место тем , у кого они есть.Александр ЛисовскийДа , сегодня прочитают ваш опус и завтра с утра освободят .... .... : " Как говорит вице-премьер, рабочие из Средней Азии уникальны способностью работать по 12 часов в сутки за 40–50 тыс. рублей в месяц. " ......... А вот за это высказывание его судить надо . В нашей стране есть Конституция ?! И если есть , то там указан 8 часовой рабочий день и соответствующая зарплата за переработку .ВЛАД ЛАУИзвините, а вы где живёте? Я вам так скажу, чем дальше от москвы тем сильнее, работодателям, нас...ть на КЗОТ. На юге Урала ещё можно, хоть и с трудом, чего то добиться в плане прав от работодателя, а вот за Уралом уже всё, РАБ!Сергей КГлавный вопрос--- Почему ковид на мигрантов не действует? Их ведь никто не вакцинирует, не лечит и смертности среди мигрантов не наблюдается.? Неужели ковид это генетическое оружие против россиян?Natalija OsmininaВ Афганистане судя по тому, что в масках никто не ходит, вообще, видимо, и не слышали о ковиде.ВХвячеслав харченкоНе берёт их заморская зараза.РадаИсключительно травят россиян, я на днях стояла в очереди в кассу в строй материалах максидом, мне продали маску насильно.. А то не пробили бы товар.. А замной стояла толпа не русских, все без масок.. Так им кассир молча пробила не глядя... Это просто вредительство, все неруси наглые.. Они знают что их защитят.. Их рабытодателиРуслан БаратовФуфло.ВЛАД ЛАУПочему вы так думаете? Вы работодатель?ВИВладимир ИвановИнфляция от больной экономики. И от больной экономической политики больного на всю голову государства. Инфляцию спрашивайте с Путина. И не несите чушь.ВХвячеслав харченкоОн не при чем, он не в курсе, никто не доложил и так 20 лет.NNataДля повышения производительности труда необходимо: - высококвалифицированные кадры, а не дехкане, только что с полей,NNata- постоянное модернизирование предприятий, как материально-техническую их базу, так и технологическую, дехканин этого не может сделать. Все выше перечисленное требует постоянных финансовых вложений, но и это не решит проблемы снижения себестоимости нашей продукции. В нашей стране для возведения зданий обязателен фундамент, и не облегченного типа, необходимо отопление этих возведенных зданий - такова природа нашей Родины. И все эти затраты закладываются в себестоимость продукции. Это элементарно! Об этом на первых курсах экономических вузов говорится. Если этого не знают руководящие страной люди, это их равняет по знаниям с мигрантами, на фоне которых они выглядят Спинозами.Александр ДементьевВидимо из за климатических условий в СССР квартиру можно было получить бесплатно и платить копейки за ком.услуги. Сейчас же климат поменялся (наступило потепление) и ,например, в Новосибирске за 40-метровую двушку на 12 этаже в человейнике просят 10 миллионов рублей... Интересно, о какой демографии можно говорить, если молодой семье за такое жильё придётся горбатиться до смерти при средней зарплате в 40 т.рублей ? ..Скоро мигрантов в РФ будет больше чем коренных жителей.NNataНе путайте цветное с широким. Живем при капитализме. при чем российском , неуправляемым. а не при социализме. Лучше прочитайте еще раз сказку про Чиполлино. там представлена вся линейка наших будущих (не только действующих) налогов.Валерий КаулинЭти "Спинозы" если и знают что-то из области экономики, так только то, что им вложили "спонсоры" чикагской школы. Впрочем, в других областях они тоже не блистают. Достаточно знать, что практически везде расставлены непрофессионалы. И им нет никакого дела до развития страны и повышения благосостояния народа (их благосостояния это не касается). А Светлоликий достаточно эффективно прикрывает весь этот бардак.Вячеслав 5Для кого то миллион копейка.для других недостижимая цель в жизни-это и есть наша жизнь.если себя не уважаем в собственной стране.чего вы хотите от иностранцев господа?Мухтар МуслиховДостали уже блогеры из ничего пытающиеся сделать конфетку с национальным привкусом! Тема известная и тысячу раз промуссированная, но чтобы вякнуть в всеуслышание, видимо обязательно надо втюрить в абстрактные умозаключения и измышления имена известных личностей. В всем мире и в любом континенте, на любой стройке большой и малой, используются привлеченные (временно мобилизованные) трудовые ресурсы - и у нас не исключение. Везде одинаково, но у некоторых, в т.ч. и у нас с особенностями. Любая смета на строительство включает плановые средства на оплату труда и плановые отчисления в фонды разного уровня, которые работодатели ( и заказчики и подрядчики) размазывают образуя единую кашу, чтобы потом сливки отделить для своего личного обогащения. По мне государству надо научиться четко контролировать запланированные сметами поступления в бюджетные и внебюджетные фонды и освоение фонда оплаты труда соответственно, с которого в свою очередь тоже образуются поступления (НДФЛ) - тогда наши граждане будут охотнее работать, т.к. их не "наколят" и соответственно гастрбайтеров поубавится, т.к. работодатель будет вынужденно привлекать более квалифицированных и надежных.Андрей ПавловНичего не имею против "временно мобилизованных", но категорически против того, что они перетаскивают сюда детей, жен и прочих родственников. Отработал свое - досвидос.Мухтар МуслиховАндрей я писал об одиозности автора поста, причине этого явления и роли государства. Автор поста видимо не догоняет разницы между терминами иммигрант, мигрант и гастарбайтер, цель его выкидыша похоже чтобы выпятив две фамилии посеять несъедобное.Людмила СвириденкоОбратите внимание на фамилии Хуснуллин, Набиуллина. А давайте сначала на их места поставим Иванова и Петрову)))))).ВХвячеслав харченкоНу а Голикова, Попова и проч ,чем отличаются, те же , только вид с боку, это клан, критерии отбора- личная преданность дуче.werewolfДа давайте вообще Татарстан отделим с их нефтью и остальными плюшками и всех татар (и наполовину, и на четверть, и на осьмушку) - туда выселим... и со всеми другими национальными республиками так же... а оставшимся будем мерять черепа штангенциркулями и решать за них, кому от кого можно детей заводить, а кому нетАлексей СафроновЛогично, если инициировать развитие России, а не пустобольство к которому многие из россиян уже привыкли после СССР, то нужны рабочие руки, а не блогеры и клоуны. Потому без мигрантов не обойтись.Сергей КБез мигрантов ? Элементарно -Ватсон. Рабочих рук в России выше головы, нужно только уметь организовывать производства , как положено и контролировать качество работ.СергейСергейСергейАндрей Тихоновт.е. хуснулина-набиулин открыто заявляют о необходимости нарушения трудового законодательства.МаксимНаши мужчины, почти поголовно обложенные алиментами, физически не могут дать того отката, которое требует жадное начальство. Да и напрягаться им особо незачем: https://proza.ru/2012/02/15/447 всё равно не впрок.Лена ЕленаНе надо разводиться и не будет алиментоСергей КТак надо официально ввести многожёнство. Тогда и стимулы зарабатывать и работать появятся--- чтобы иметь много жён. Чем больше жён тем выше статус.Mike ValinНе нужно официально расписываться никогда и нигде.Борис ГораДля того, чтобы люди получали достойные зарплаты и пенсии, нужно в несколько раз повысить производительность труда. А привлечение мигрантов стабилизирует эту производительность на самом низком уровне, к тому же уводит большое количество средств из внутреннего оборота в страны, откуда приехали мигранты. И этот порочный круг невозможно разорвать, пока мы будем идти на поводу у жуликов и рвачей, шантажирующих нас удорожанием стоимости строительства жилья. У этих людей нет ни совести ни чести, они постоянно обманывают и государство и дольщиков, вложивших свои деньги в строительство. Вот за ними и нужен жесточайший контроль и их показательные посадки...игорь пехова зачем либероиды топят за мигрантов.,а им это выгодно.,низкая механизация на стройках.,свои без работы недовольные ходють.,мигранты поднимают уровень преступности.,опять русские недовольны.,а виновата не набиуллина и прочие.,а путин,а чё нормальную такую ямку под него копаютBVBoris VoroninЧто нужно для повышения производительности труда в России??? Для этого НУЖНО - чиновникам перестать ВРАТЬ и ВОРОВАТЬ!!!... По поводу низкой производительности труда - это очередная ЛОЖЬ во имя золотого тельца для блага олигархических структур при власти...!!!Valentin SpagisМигранты во всех странах играют важную роль в экономике. Потому что дешевле нанять готового работника, чем 16 лет учить и растить своего. И только неграмотный автор может заявить, что мигранты способствуют инфляции. Наоборот. Дешевая рабочая сила уменьшает инфляцию.NVS66 SergeiShulepovДешевая (не дорогая) рабочая сила она и есть дешевка.Сергей КПроизводительность труда зависит, в первую очередь от, качества руководителя, его профессионализма и компетенции, способности организовать производственный процесс с высокой производительностью труда. У слабого руководителя никогда не будет высокой производительности труда.NVS66 SergeiShulepovУ станка с ЧПУ производительность не меняется.Сергей КА вы умеете программировать ЧПУ? ВЫ ПРОГРАММИСТ?, ВЫ В ЭТОМ ПОНИМАЕТЕ? ПРОГРАММЫ ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ ВОПРОСЫ МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫЕ И ЧПУ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПО ПРОГРАММЕ СПЕЦИАЛИСТА ЭКСТРА КЛАСС И ТРОЕЧНИКА--- РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ РАЗНЫЕ.Томара Тычковапусть везут мигрантов в Москву, но в России эти чужеродные люди не нужны, везде хватает рабочих рук среди россиян, просто бизнесхрены не хотят платить достойную зарплату гражданам России.НатальяВполне с вами согласна. Нас вытесняют, и порой зарплата приезжим превышает зарплату россиян(часть они отдают работодателю).В последнее время они стали вести себя очень нагло, как будто не они к нам, а мы к ним приехали. Делягин в одной передаче сказал как - то, что один мусульманин ему выдал ;" Это не мы понаехали, а вы не успели уехать." Понятно, как они рассуждают?Юрий ПаршаковВидел я не раз в Москве в Митино как работают мигранты на стройке. Один что-то делает, а 6 -10 стоят вокруг и смотрят. Большинство из них на строительстве делать ничего не умеют и способны только лопатой и метлой управлять.Татьяна ГлуховскаяПочему в советское время такого не было? Да потому что работали все официально. Никто не уходил от налогов. Такого просто быть не могло. И бюджета хватало на все, на достойную пенсию, всё строительство осуществлялось за бюджетные деньги. Я всю жизнь проработала в строительстве в сметно-договорном и производственном отделе и знаю как все происходило. Были субподрядчики, но никогда, как это делается сейчас не снимали просто так 10 или даже больше процентов с субподрядчиков. Все было согласно сметы. Сколько было ПТУ, в которых обучали рабочим профессиям. А сейчас мало кто знает как арматуру правильно вязать. Развалили Советский Союз. Вот теперь получили капитализм. В целях экономии загоняют этих гастарбайтеров в ужасные условия, в итоге они звереют. А страдают местные жители.виктор матвеевЯ думаю президент и всякие там Хуйснулины-Наебулины кровно заинтерессованы в вымирании русского народа и замена его мигрантами, другого объяснения этой безумной мигрантской политики я не нахожу.Aнатолий РайковПока читал статью и комментарии к этому,у меня тоже возникла такая же мысль.Но Вы меня опередили.После школы я устроился на работу в ППЖТ,Некоторое время,(а это три месяца)был учеником электро-слесаря по тепловозной тяге.По истечении ученического срока я успешно сдал экзамены и получил квалификацию 3-го разряда,и каждые пол года была переэкзаменация на повышение квалификации.Так что уже в 16 лет я самостоятельно мог делать профилактический ремонт-осмотр тепловозов находящихся в депо для профилактики.ПТУ я заканчивал только по направлению военкомата.Учился на водителя.Да дело совсем в другом.Как современная молодёжь сейчас деньги зарабатывает?Через компьютер,блогеры и по другому типа Магештерна.Сжигают миллионные по стоимости авто и выкладывают потом в интернет.А кто работал и работает,зарабатывая деньги своими руками,называют рабами и всячески издеваются над всеми.Видите ли,у них такие шутки.Вот гастарбайтеры и занимают эту нишу.И обратите внимание на фамилии кто этого так очень хочет.Aнатолий РайковА разве кто думал в те времена о гастарбайтерах строителях? https://youtu.be/YMrqdzyyUCMАлександр ДементьевВластям не нужны высококвалифицированные кадры. Они думать умеют и анализировать. Дураками рулить легче.Алла ДубининаИнтересно, в новой ГД лобби мигрантов будет такое же???Mike ValinИх нужно везти сюда составами отбирать документы и закрывать в зонах, только коримь и вывозить на работу и с работы на грузовиках без права переписки и эмиграции на родину. И все их организации запретить как террористические. Никаких прописок видов на жительство и вообще каких либо прав. Приехали работать, работайте.Ирина РыбниковаЯ вообще против присутствия мигрантов у нас в России. Строительные магнаты итак имеют достаточно прибыли,иначе это им не интересно было.А работой надо обеспечивать своих граждан !!!!!!! Чем больше ВЫ, чиновники, к нам пускаете, тем больше они оседают, рожают здесь, а он, новый человек, уже россиянин. Разуйте глаза чиновники, что будет с нашим населением, оно и так с каждым годом вымирает!!!Комментировать
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