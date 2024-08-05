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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» хочет арендовать Галено с опцией выкупа. «Порту» может получить взамен Джало

Взамен туринцы предлагают «драконам» защитника Тиагу Джало, сообщает Calciomercato со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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