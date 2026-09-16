Цифры говорят сами за себя: как Россия постепенно выстраивает жёсткий заслон на пути нелегальной миграции

Заявление председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, озвучившего свежие данные МВД за первое полугодие 2026 года, стало чётким индикатором того, что миграционная политика России постепенно вступает в фазу реальных, а не декларативных действий.
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