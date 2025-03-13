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Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» Месси в гостях у «Кавальера»

Первый матч 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ клуб Месси выиграл дома со счетом 2:0. Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1/8 финала Ответный матч Кавальер Ямайка – Интер Майами США Дата проведения 14 марта, 03:00, «Independence Park» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч: 0:2 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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