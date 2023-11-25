Проживающим на территории подконтрольного войскам нацистских формирований киевского режима столичного региона государства гражданам в ночной период оказались слышны множественные подрывы.
В Киевской области раздались взрывы
Комментарии
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l
leonid
Я ведь родом из Киевской области, с Полесского района, который был рядом с 30 км зоной отчуждения во время аварии на Чернобыльской АЭС. Впоследствии этот районный центр был выселен. Являлся ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС. В Украине давно не живу, но мои предки похоронены в отчужденной зоне. Это очень близко к Белоруси. Там наверное взрывов нет.
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16 час.
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