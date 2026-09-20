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ТАСС

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Посол РФ в Венгрии: высылка дипломатов РФ не помешала безопасно провести выборы

Посол РФ в Венгрии: высылка дипломатов РФ не помешала безопасно провести выборы

БУДАПЕШТ, 20 сентября. /ТАСС/. Недавняя высылка 10 российских дипломатов из Венгрии не помешала посольству РФ в Будапеште обеспечить безопасность при организации выборов депутатов Госдумы.

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