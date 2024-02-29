Россия должна нанести ядерный удар по Китаю: Пакс Американа использует последний шанс

The Financial Times рассказала, в каких случаях Россия готова применить ядерное оружие. Как выяснило издание со ссылкой на "утекшие военные документы", Вооружённые силы России отрепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой.