Россия должна нанести ядерный удар по Китаю: Пакс Американа использует последний шанс

The Financial Times рассказала, в каких случаях Россия готова применить ядерное оружие. Как выяснило издание со ссылкой на "утекшие военные документы", Вооружённые силы России отрепетировали применение тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой.
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