Пресса опубликовала первые обзоры Hogwarts Legacy, разработчики Apex Legends раскрыли подробности о «Разгуле», стартовал третий сезон в Overwatch 2, Darkest Dungeon 2 получила дату полноценного релиза, в Steam стартовал февральский фестиваль «Играм быть», Corsairs Legacy обзавелась демоверсией, The Last Case of Benedict Fo .