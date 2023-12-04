Школьные клубы из Молжаниновского приняли участие в районной «Зарнице»

На стадионе на Синявинской улице провели военно-патриотическую игру «Зарница». Её организовала администрация муниципального округа Молжаниновский, и в ней приняли участие ребята из спортивных 7С и 8С, а также математического 8М классов школы «Перспектива».
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