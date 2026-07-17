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Аргументы недели

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Есть по утрам не обязательно: эксперт развеял популярный стереотип

Есть по утрам не обязательно: эксперт развеял популярный стереотип

Клинический нутрициолог Микаэла Спэрроу опровергла известный миф о важности утреннего приема пищи. По ее словам, знаменитая фраза о том, что завтрак — главный прием еды за день, изначально была маркетинговым слоганом для продажи хлопьев, а не медицинским фактом.

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