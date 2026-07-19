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Экс-жена Вовченко обвинила игрока «Металлурга» в аварии: «Пьяный на гидроцикле сбил женщину с ребенком на сапе. Прятался, когда у него хотели взять номер – дал левый»

Как пишет Sport24 со ссылкой на соцсеть бывшей жены Даниила Вовченко , форвард « Металлурга » попал в аварию на гидроцикле в состоянии алкогольного опьянения.

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