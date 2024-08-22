Какие мосты перекроют этой ночью?

Временно будут закрыты для движения два моста.Временно будут закрыты для движения два моста. Министерство транспорта Архангельской области сообщило, что в ночь с 22 на 23 августа будут закрыты для движения: - Краснофлотский мост с 2:30 до 5:30,- Северодвинский мост с 2:30 до 5:00.