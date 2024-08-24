От бочки к военной тайне — новое поколение армейских бензовозов

С пустыми баками даже самые грозные боевые машины замрут изваяниями из металла. Без своевременного снабжения бензином и соляркой танки, БМП, бронетранспортеры, мотовездеходы, другая колесная и гусеничная техника, да еще дизель- и бензогенераторы становятся бесполезными.