От бочки к военной тайне — новое поколение армейских бензовозов

С пустыми баками даже самые грозные боевые машины замрут изваяниями из металла. Без своевременного снабжения бензином и соляркой танки, БМП, бронетранспортеры, мотовездеходы, другая колесная и гусеничная техника, да еще дизель- и бензогенераторы становятся бесполезными.
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