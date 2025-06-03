О Брянской области почему-то молчат. Но там то же самое, что в Белгородской и Курской областях: враг терроризирует гражданское население.
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О Брянской области почему-то молчат. Но там то же самое, что в Белгородской и Курской областях: враг терроризирует гражданское население.
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