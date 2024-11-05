Эксперт предсказал падение выдачи ипотеки на 50%

Изменения он связал с увеличением ключевой ставки ЦБ Руководитель федеральной компании "Этажи", предоставляющей услуги в сфере недвижимости, Ильдар Хусаинов в своем Telegram-канале сообщил, что в октябре 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 45-50%.