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Появились признаки скорого наступления ВСУ на Приднестровье

Появились признаки скорого наступления ВСУ на Приднестровье

На днях президент Молдавии Майя Санду направила спецназ на территорию Гагаузии «на учения», назвав происходящие в автономии протесты, вызванные ухудшением экономического положения, угрозой национальной безопасности и попыткой дестабилизации страны.

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