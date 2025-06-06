Ночью произошла масштабная серия воздушных атак на регионы России (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня ночью на регионы России произошла масштабная серия воздушных атак. Министерство обороны на утро сообщило о перехвате и уничтожении средствами ПВО 174 беспилотников над 13 регионами России — в том числе над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Республикой Крым.
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