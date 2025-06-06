Русская весна
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Русская весна

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Ночью произошла масштабная серия воздушных атак на регионы России (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью произошла масштабная серия воздушных атак на регионы России (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня ночью на регионы России произошла масштабная серия воздушных атак. Министерство обороны на утро сообщило о перехвате и уничтожении средствами ПВО 174 беспилотников над 13 регионами России — в том числе над Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

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