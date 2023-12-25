Петербург вошел в топ лидеров рейтинга регионов России по уровню жизни

По итогам 2023 года Санкт-Петербург вошел в топ агрегированного рейтинга регионов России. Исследование, проведенное РИА Новости, выявило, что эти регионы набрали наивысшее количество баллов в рейтингах, оценивающих качество жизни, социально-экономическое положение, материальное благополучие и другие аспекты.