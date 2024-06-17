МВД России объявило в розыск экс-журналистку и главного редактора «Важных историй»

О каких именно преступлениях идет речь, ведомство не уточняетБывшая журналистка «Важных историй» (издание признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Екатерина Фомина и главный редактор Роман Анин (признан иноагентом) объявлены в розыск по уголовной статье.