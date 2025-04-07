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Царьград

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В Таиланде турист из России впал в кому после ДТП

В Таиланде турист из России впал в кому после ДТП

Турист из России Алексей Мингазов попал в ДТП в Таиланде и впал в кому. Родственники объявили сбор средств на лечение и перевозку пострадавшего на родину.

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