Для десятиклассников предусмотрены практические сборы в рамках внеурочной деятельности по модулю военной подготовки Минпросвещения России утвердило федеральные рабочие программы по предмету "Основы безопасности и защиты Родины" для учеников 8–11-х классов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т "Коробки новорожд...
- "Убрать проще". С...
- В Госдуме заявили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым