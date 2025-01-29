Хоккеист Александр Кожевников назвал главную проблему СКА в сезоне

Команде нужно поработать с вратарской бригадой Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что главными проблемами петербургского СКА в текущем сезоне являются игра вратарей и чрезмерное желание тренерского штаба менять голкиперов по ходу матчей.
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