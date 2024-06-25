А теперь слово берёт Китай: После провала "мирного саммита" инициатива у Пекина

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Комментарии
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михаил некрасов
Нет УЖ ТАК БАРЕЛЬ И США И АНГЛИИ ЗАЯВИЛИ РЕШАТЬ БУДУТ НА ПОЛЯ БОЯ  И КТО ОДЕРЖИТ ПОБЕДУ.. И на это пошло кровополитна война.. Между США и УКРА против РОССИИ.. и ПОКА это война ни кто и США не признали поражении.. и ведутся не нажизнь до применением ядерного шантажа..со стороны АНГЛИИ и США..и пока желающие прилетают на украине и на стороне укра воюют против РОССИИ..
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