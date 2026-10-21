Мусорная реформа в Ханты-Мансийском автономном округе, которая и без того сталкивается с системными сбоями, рискует получить новый удар: под угрозой остановки оказался полигон твердых бытовых отходов в поселении Березово.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии