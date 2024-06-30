Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В космосе застряли два космонавта из США. И выручать их, похоже, придётся нам

В космосе застряли два космонавта из США. И выручать их, похоже, придётся нам

Нет, это не фантастика и не блокбастер. Всё так и есть. Два американских космонавта - Сунита Уильямс и Барри Уилмор - застряли в космосе.

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