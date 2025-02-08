Ида Галич отметила пятилетие сына и поделилась фото с ним (видео)

Телеведущая Ида Галич сегодня отмечает день рождения своего сына Леона, который отметил свои 5 лет. Мальчик появился на свет во время ее брака с Аланом Басиевым, однако пара рассталась вскоре после этого.
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