«Лучше бы МРТ закупили»: в поликлиниках Москвы вводят «прослушку». Что об этом думают врачи?

В московских поликлиниках вводят аудиозапись амбулаторного приема. Записывающие устройства будут установлены в кабинетах детских и взрослых поликлиник (исключение — стоматологии), чтобы можно было проконтролировать, как врач разговаривал в течение дня с пациентами.