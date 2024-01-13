«Лучше бы МРТ закупили»: в поликлиниках Москвы вводят «прослушку». Что об этом думают врачи?

В московских поликлиниках вводят аудиозапись амбулаторного приема. Записывающие устройства будут установлены в кабинетах детских и взрослых поликлиник (исключение — стоматологии), чтобы можно было проконтролировать, как врач разговаривал в течение дня с пациентами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии