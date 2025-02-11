🌎🇺🇸🇰🇬 История с USAID, которое спонсировало сайт для граждан Киргизии, склонявший их к переезду в РФ и инструктировавший как это лучше всего сделать, оказалась гораздо интереснее, чем на первый взгляд.
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🌎🇺🇸🇰🇬 История с USAID, которое спонсировало сайт для граждан Киргизии, склонявший их к переезду в РФ и инструктировавший как это лучше всего сделать, оказалась гораздо интереснее, чем на первый взгляд.
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