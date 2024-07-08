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Семья Заворотнюк опубликовала пост на 40-й день с момента ее смерти

Семья Заворотнюк опубликовала пост на 40-й день с момента ее смерти

Родные и близкие Анастасии Заворотнюк, ушедшей из жизни в конце мая после долгой и тяжелой борьбы с болезнью, на 40-й день со дня ее смерти опубликовали трогательное сообщение в ее официальном аккаунте в социальных сетях.

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