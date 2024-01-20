На элитную подмосковную Павловскую гимназию, обучение в которой стоит 1,8 миллиона рублей в год, завели уголовное дело.
Armani - можно, "Я - русский" - нельзя
Комментарии
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юрий алексеев
Я не поклонник Дронова -Шамана но считаю, что в этом случае необходима проверка этого заведения соответствующими органами. Если действия администрации носят либеральный характер то это одно отношение, а если они против продолжения надписи на майке ВСЕМУ МИРУ НА ЗЛО, то я считаю правильным их действия. Дронова Шамана надо убирать , а то получим поколение , которое будет говорить как в рассказе Задорнова "План перевыполнить могёте" https://www.youtube.com/watch?v=weaNYU71KXc&t=2s , Всё можут Шаманы так как настало время побеждать над собой .потому,что они ВСЕМУ МИРУ НА ЗЛО.
Михаил Задорнов. Рассказ "План перевыполнить могете?"
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