Театр абсурда
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Театр абсурда

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Armani - можно, "Я - русский" - нельзя

Armani - можно, "Я - русский" - нельзя

На элитную подмосковную Павловскую гимназию, обучение в которой стоит 1,8 миллиона рублей в год, завели уголовное дело.

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Комментарии
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юрий алексеев
Я не поклонник Дронова -Шамана но считаю, что в этом случае необходима проверка этого заведения соответствующими  органами. Если действия администрации носят либеральный характер то это одно отношение, а если они против продолжения  надписи на майке ВСЕМУ МИРУ НА ЗЛО, то я считаю правильным их действия. Дронова Шамана надо убирать , а то получим поколение , которое будет говорить  как в рассказе Задорнова &quot;План перевыполнить могёте&quot;  https://www.youtube.com/watch?v=weaNYU71KXc&amp;t=2s  , Всё можут Шаманы  так как  настало время побеждать над собой .потому,что они ВСЕМУ МИРУ НА ЗЛО.
Михаил Задорнов. Рассказ "План перевыполнить могете?"
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