Armani - можно, "Я - русский" - нельзя

юрий алексеев

Я не поклонник Дронова -Шамана но считаю, что в этом случае необходима проверка этого заведения соответствующими органами. Если действия администрации носят либеральный характер то это одно отношение, а если они против продолжения надписи на майке ВСЕМУ МИРУ НА ЗЛО, то я считаю правильным их действия. Дронова Шамана надо убирать , а то получим поколение , которое будет говорить как в рассказе Задорнова "План перевыполнить могёте" https://www.youtube.com/watch?v=weaNYU71KXc&t=2s , Всё можут Шаманы так как настало время побеждать над собой .потому,что они ВСЕМУ МИРУ НА ЗЛО.