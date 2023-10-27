Достижения России в XXI веке как основа новых побед: что расскажут на образовательном марафоне «Знание.Первые»

МОСКВА, 27 октября, ФедералПресс. Яркие достижения России в XXI веке, успешные люди, оставившие свой след в истории страны и легендарные проекты, покорившие мир – обо всем этом расскажут лекторы образовательного марафона «Знание.
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