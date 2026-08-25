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Масалитин о поведении Талалаева: «Андрей – человек эмоций, его уже не исправить. Руководству «Балтики» может скоро надоесть, что тренер сидит не на лавочке, а на трибунах»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поведении  Андрея Талалаева . После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте матча с « Рубином » (1:1) главный тренер «Балтики» повернулся к фанатам и стал что-то выкрикивать, покачивать кистью с собранными вместе кончиками пальцев (в «итальянском» стиле), хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении трибуны.

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