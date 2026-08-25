Масалитин о поведении Талалаева: «Андрей – человек эмоций, его уже не исправить. Руководству «Балтики» может скоро надоесть, что тренер сидит не на лавочке, а на трибунах»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин высказался о поведении Андрея Талалаева . После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте матча с « Рубином » (1:1) главный тренер «Балтики» повернулся к фанатам и стал что-то выкрикивать, покачивать кистью с собранными вместе кончиками пальцев (в «итальянском» стиле), хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении трибуны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Салют Спартак Тамбов: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 19 сентября 2026
- Фиорентина – Наполи – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Серия А Италия, 5 тур, 20 сентября 2026
- Никита Задоров: «Считаю, что мне небезопасно ехать в Россию. Не хочу рисковать. Невозможно уследить за всеми законами»
Свежие комментарии