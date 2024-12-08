Торторелла о том, что посадил Конекны на скамейку в 3-м периоде матча с «Бостоном»: «У него есть проблемы с дисциплиной»

«Филадельфия» уступила «Брюинс» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. 27-летний форвард провел 4 смены в третьем периоде, последняя завершилась для него малым штрафом за нарушение правил против Чарли Макэвоя.
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