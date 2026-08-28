ОДК внедряет новые жаропрочные сплавы для 3D-печати деталей авиадвигателей

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Центр аддитивных технологий (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) проводит испытания двух новых жаропрочных сплавов для 3D-печати.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии