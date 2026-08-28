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Ростех

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ОДК внедряет новые жаропрочные сплавы для 3D-печати деталей авиадвигателей

ОДК внедряет новые жаропрочные сплавы для 3D-печати деталей авиадвигателей

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Центр аддитивных технологий (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) проводит испытания двух новых жаропрочных сплавов для 3D-печати.

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