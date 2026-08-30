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Фицо заявил, что безопасность и мир в Европе невозможно обеспечить без России

Фицо заявил, что безопасность и мир в Европе невозможно обеспечить без России

Безопасность и мир в Европе невозможно обеспечить без России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая на торжественной церемонии по случаю 82-й годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания в городе Банска-Бистрица, передает Postoj.

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