Фицо заявил, что безопасность и мир в Европе невозможно обеспечить без России

Безопасность и мир в Европе невозможно обеспечить без России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая на торжественной церемонии по случаю 82-й годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания в городе Банска-Бистрица, передает Postoj.
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